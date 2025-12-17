お笑いタレントの永野（51）が16日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）で、食事へのこだわりを語った。食事スタイルの話題になり、収録前に立ったまま弁当を食べていた「令和ロマン」の高比良くるまと同局・三谷紬アナウンサーに対し、お笑いタレントの永野は「俺、あれダメなんすよ。エサ食ってるように見える」と指摘。「食事ってただ入れる作業じゃなくて、もっとゆったりと食べたい人