「ピュアすぎる」の代名詞として人気を集める森脇梨々夏が、『ヤングチャンピオン烈』新年No.1（発売中／秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場した。【写真】美尻炸裂！抜群のスタイルを披露した森脇梨々夏YouTube番組『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で、佐久間宣行から“ピュアすぎる”と命名され話題を集めた森脇が、約1ヶ月ぶりに同誌へカムバック。初登場以降、その透明感と飾らないキャラクターが支持を集め、