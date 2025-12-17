打ち上げが中止となったH3ロケット8号機＝17日午前11時11分、鹿児島県の種子島宇宙センター宇宙航空研究開発機構（JAXA）は17日午前に鹿児島県の種子島宇宙センターで予定していたH3ロケット8号機の打ち上げを直前で中止した。日本版衛星利用測位システム（GPS）とも呼ばれる準天頂衛星システム「みちびき5号機」を搭載していた。設備系の異常のためだとしている。みちびきは、衛星からの電波によりスマートフォンやカーナビな