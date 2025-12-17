英語辞典のメリアム・ウェブスターは、質の低いデジタルコンテンツを意味する「slop」を「今年の単語」に選んだ/JGI/Jamie Grill/Tetra images RF/Getty Images（CNN）英語辞典のメリアム・ウェブスターは、質の低いデジタルコンテンツを意味する「slop（スロップ）」を今年の単語に選んだと発表した。同辞典はslopを「大抵は人工知能（AI）によって量産される低品質のデジタルコンテンツ」と定義。例として、馬鹿馬鹿しい動画やし