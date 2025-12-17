電車内で撮影された、“大物俳優”観月ありさ（49）の姿に驚きの声が寄せられている。【映像】電車内で一際目立つ観月ありさの姿（複数カット）2025年5月15日に、芸能活動44周年、歌手デビュー34周年を迎えた観月ありさ。Instagramでは、出演したミュージカルのオフショットや、時代劇出演時の着物姿、初詣やお花見に行ったプライベートショットなど、様々な写真を投稿している。「ありさチャンが電車にいたらびっくり！」ファ