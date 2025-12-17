再婚を発表したアイドルグループ「最終未来少女」元メンバーの藤咲凪が、夫との２ショットを披露した。１７日までにインスタグラムを更新し、ハートマークを添えてハグする夫婦ショットを投稿。眼鏡をかけた夫の顔もちらりと見えている。フォロワーは「可愛すぎる」「幸せそうでこっちまで最高にハッピー」「旦那さんメガネかけているやん！！」「旦那さんすっごいイケメンそう」「綺麗」と祝福した。藤咲は今月７日、ＴＢ