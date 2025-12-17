日本の主力ロケットH3ロケットが、さきほど午前11時11分、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、直前できょう17日の打ち上げを中止しました。 H3ロケット8号機は、17日午前11時11分に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、打ち上げ17秒前でカウントダウンを中止しました。 JAXAなどによりますと、設備系に異常が確認されたことから17日の打ち上げを中止したということです。 【状況の