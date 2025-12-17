アジア株まちまち、米雇用統計どっちつかず豪ワイン株急落、米中需要減速を警告 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 25249.18（+13.77+0.05%） 中国上海総合指数 3831.76（+6.95+0.18%） 台湾加権指数 27704.17（+167.51+0.61%） 韓国総合株価指数 4025.24（+26.11+0.65%） 豪ＡＳＸ２００指数 8584.30（-14.65-0.21%） アジア株はまちまち、米雇用統計どっちつかずで市場は困惑。