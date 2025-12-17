国交相や自民党幹事長など要職を歴任した元衆院議員の石原伸晃氏が17日までにX（旧ツイッター）を更新。13日に行われた格闘技イベントBreakingDown（BD）18の前日公開計量で、第5試合に出場する竜がフェイスオフの時に突然、対戦相手の江口響に不意打ちでビンタされて昏倒（こんとう）していた騒動に言及した。今大会にゲストとして解説席に登場して話題となった石原氏は16日、竜が検査結果について報告したX投稿を受け「ひと安心