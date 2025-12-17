17日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比170.42円（0.35％）高の4万9553.71円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は661、値下がりは862、変わらずは80。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を77.55円押し上げ。次いでＳＢＧ が62.17円、ファストリ が28.08円、ファナック が20.22円、東エレク が17.05円と続いた。 マイナス寄与度は8.42円の押し下げで中外薬 がトップ。以