17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 62008 -35.2 41810 ２. 日経Ｄインバ 1555014.16044 ３. 日経ベア２6275 -12.1 148.4 ４. 野村日経平均6230 -42.3 51420