国際卓球連盟（ITTF）は16日、2025年第51週の世界ランキングを発表。女子シングルスで1つ順位を上げ、世界3位に浮上したのが中国の蒯曼である。「WTTファイナルズ香港2025」では日本勢を相次いで破り、決勝に進出。WTT公式サイトもその活躍を称賛している。 ■貴重なサウスポーとしてロス五輪候補に 21歳の蒯曼は、近年の中国女子では珍しいサウスポーとして台頭。トップ10入り後も安定した成績を残し、