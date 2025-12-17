天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは埼玉県にある宮内庁の鴨場を訪れ、各国の大使と交流されました。午前10時前、愛子さまは、越谷市の埼玉鴨場に到着されました。愛子さまは、茶色のジャケットにロングブーツの装いで、ノルウェーやメキシコなど16カ国の駐日大使ら一人一人に「お会いできて嬉しいです」などと声をかけ、握手を交わされました。日本伝統のカモ猟を体験する「外交団鴨場接待」に愛子さまが参加されたのは今年2月に秋