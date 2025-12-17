世田谷一家殺害事件のあった住宅＝2019年11月、東京都世田谷区東京都世田谷区で2000年12月に会社員宮沢みきおさん＝当時（44）＝一家4人が殺害された事件の現場住宅で、窓ガラスが割られるなど何者かが侵入した形跡が見つかったことが17日、警視庁成城署への取材で分かった。署が邸宅侵入容疑で捜査している。署によると、13日に警察官が現場を訪れた際、1階の玄関脇の窓ガラスが割られており、中に足跡があった。玄関の鍵も開