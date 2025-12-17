日本銀行が１７日発表した７〜９月期の資金循環統計（速報）によると、個人（家計部門）が所有する金融資産の残高は９月末時点で前年同期比４・９％増の２２８６兆円となり、２四半期連続で過去最高を更新した。現金・預金が０・５％増の１１２２兆円で、全体の４９・１％だった。「貯蓄から投資へ」の流れに伴い、２００７年以来、約１８年ぶりに５割を切った。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の普及や株高を背景に、株式等は