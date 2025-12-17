ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１７日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。オーストラリアで１６歳未満のＳＮＳ使用が禁止された、というニュースに言及した。オーストラリアは１０日、世界で初めて１６歳未満のソーシャルメディア利用を禁止する法律を施行した。ＳＮＳ企業は１６歳未満がサービスを利用できないよう年齢確認を実施するよう義務付けられ、怠った場合、罰金が科せられる。対象となるのはフェイスブック、インスタ