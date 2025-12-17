【女子旅プレス＝2025/12/17】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、抹茶ミルクティーと桜色のおもちパールを合わせたデザートティー「もちmochi抹茶」を、2025年12月26日（金）より期間限定で販売する。【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア◆ゴンチャ、新年に向けた和テイストの新作ティー2026年の幕開けを彩る「もちmochi抹茶」は、100%国産抹茶を使用した抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの「おも