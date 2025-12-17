【モデルプレス＝2025/12/17】モデルの滝沢眞規子が12月15日、自身のInstagramを更新。家族のために作った2つの手作り弁当を公開した。【写真】47歳3児の母モデル「センスの塊」チーズささみカツなど詰まった豪華弁当◆滝沢眞規子、家族への手作り弁当公開滝沢は「今日は帰国中の次女の分と2つです ピリ辛ナスとチーズささみカツをリクエストしてくれたので入れときました」と記し、ピリ辛ナスとチーズささみカツの他にも鮭や卵焼