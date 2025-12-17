『タイタニック』や「アバター」シリーズで知られるジェームズ・キャメロン監督が、正式にビリオネアに認定された。【写真】ビリオネアに認定された映画監督5人米Forbes誌によると、キャメロン監督の推定個人資産は11億ドル（約1700億円）にも上るそう。『ターミネーター』や『エイリアン』、『タイタニック』、すでに公開されている「アバター」2作品を含む彼の監督作は、世界中で累計90億ドル（約1兆4000億円）近くの興行収