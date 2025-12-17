高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」（第58回）が17日に放送され、トキ（高石）がヘブン（トミー・バストウ）に怪談を披露。喜びを爆発させるトキの姿が描かれると、ネット上には「同担仲間ゲットだぜ！」「わかる…わかるよ…」「ヲタクの解像度高い」などの声が相次いでいた。【写真】明日の『ばけばけ』まだまだ怪談を話したいトキ（高石