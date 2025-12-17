福山シティFCがFW藤本憲明を完全移籍で獲得中国社会人リーグの福山シティFCは12月16日、JFLいわてグルージャ盛岡を退団していたFW藤本憲明が新加入することを発表した。現在36歳の藤本は、JFLの佐川印刷SC（現・SP京都FC）でキャリアをスタートさせ、鹿児島ユナイテッドFC、大分トリニータを経て、2019年にはヴィッセル神戸に加入した。鹿児島在籍時の16、17シーズンには2年連続で得点王に輝く活躍を見せた。その後、清水エス