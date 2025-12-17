今日17日は日本海にある低気圧が東南東へ進み、上空には寒気が流れ込む。日本海側を中心に大気の状態が不安定で、九州北部や中国地方にはすでにやや発達した雨雲も。昼頃には日本海側は広い範囲で雨が降り、強雨や落雷、突風に注意。午後は近畿や東海など太平洋側も広く雨に。今日17日午後は太平洋側まで雨エリア拡大今日17日は日本海にある低気圧が東南東へ進みます。上空には寒気が、南からは暖かく湿った空気が流れ込んで、大