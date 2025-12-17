台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、“おもちパール”と本格抹茶の新年を盛り上げる紅白ドリンクが登場。本格的な抹茶と紅白のトッピングで新年気分を盛り上げるデザートティー「もちmochi抹茶」が期間限定で販売されます☆ ゴンチャ「もちmochi抹茶」 価格：各670円(税込)発売日：2025年12月26日(金)先行販売：2025年12月18日(木)〜ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店※トッピング