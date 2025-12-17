近江鉄道が、甲賀市の9つの蔵元が誇る地酒を列車内で堪能できる一日限定の特別ツアー「地酒電車 甲賀市版」を運行します。地酒の飲み放題に加え、酒蔵見学やお弁当、お土産も付いた、地元の風情とお酒の魅力を味わい尽くす贅沢な企画が登場。 近江鉄道「地酒電車 甲賀市版」 運行日：2026年2月11日(水)集合場所：JR貴生川駅南口バスターミナル料金：おひとり様 7,500円(税込)定員：大人70名限定（最少催行人数1名