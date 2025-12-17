まなびねが、好きな時間に学べるオンライン言語交換サービス「まなびね」を2026年より本格稼働させます。日本語を学びたい外国人と、外国語を学びたい日本人がペアになり、お互いの母語を教え合うことで完全無料の語学学習を実現するプラットフォームが登場。 言語交換サービス「まなびね」 稼働時期：2026年より本格稼働料金：完全無料（登録料・月額利用料・レッスン料0円）公式サイト：https://manabine.jp/