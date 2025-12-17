WESTE & Co.（ウェスト株式会社）が、音声対話型AIパートナーアプリ「AIsis(アイシス)」をプレマーケティングとして公開。3D美少女キャラクターと音声で会話を重ね、自分だけの関係性を育てることができるエンターテインメントアプリが展開されます。 音声対話型AIパートナーアプリ「AIsis(アイシス)」 プレ公開日：2025年12月15日正式リリース：2026年春(予定)対応OS：iOS(App Store)、Android(Google Play)&