システム計画研究所が、1枚で学習できる画像AI「gLupe」の年度末キャンペーンを実施。既存ユーザー向けのグループ会社・他拠点への横展開支援と、新規導入検討社向けの学習ツール特価販売を組み合わせた特別プログラムが展開されます。 システム計画研究所 画像AI「gLupe」年度末キャンペーン 実施期間：2026年3月末日まで対象：導入済みユーザーおよび新規導入検討中の企業 製造業の検査自動化に特化したAI