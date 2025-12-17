プロ野球・広島は17日、ハーン投手と2026年度選手契約が合意したことを発表しました。昨季は35試合の登板で防御率1.29の好成績を残しました。今季は55試合のリリーフ登板で1勝2敗、21ホールド、8セーブ、防御率3.35となっていました。一時自由契約となっていましたが、日本での3年目となる来季も再び広島でプレーすることが決まりました。年俸は75万ドル、再契約金50万ドル（推定）の出来高ありとなっています。ハーン投手は「再び