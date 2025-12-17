歪んだ欲望を抑えきれず、女性4人を強姦殺害。斧で滅多打ち、バラバラにされた被害者も⋯⋯。1986年のオーストラリアで起きた凶悪事件「ムーアハウス連続殺人事件」。なぜ夫婦は残忍な殺人を繰り返したのか？逮捕された2人のその後とは？第1回では「夫婦の誕生」について、文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）【ー衝撃画像ー】「バラバラにされた女性