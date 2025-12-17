〈「女性を性奴隷にしたい」誘拐した女性をバラバラ、斧でメッタ打ちにしただけじゃない⋯“4人を殺害した夫婦”の「あまりに歪んだ殺人理由」（1980年代・海外の凶悪事件）〉から続く1986年のオーストラリアで起きた「ムーアハウス連続殺人事件」。女性4人が犠牲となったこの事件は、ある若い女性の逃走によって表沙汰になる。夫婦はなぜ犯行を重ね、どのように追い詰められていったのか。文庫『世界の殺人カップル』（鉄