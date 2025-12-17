欧州連合（EU）欧州委員会がエンジン車の新車販売を2035年から原則禁止する政策の撤回を打ち出し、日本のメーカー各社は方針転換の影響について見定める構えだ。販売戦略に影響するとみられ「さまざまな車種の生産が続けられる」と歓迎の声も出ている。各社は、製造過程で二酸化炭素（CO2）の排出を抑えた鉄鋼の使用などを販売条件とするEU側の方針を確認する考えだ。電気自動車（EV）の開発で日本勢は海外メーカーに出遅れて