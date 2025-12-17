ジャルパックは、「JAL海外ダイナミックパッケージ クリスマスセール」を12月12日午前10時から25日まで開催している。JAL海外ダイナミックパッケージを対象に、ハワイ行きは35,000円、アメリカ・カナダ・ヨーロッパ行きは25,000円（ニューヨーク行きは35,000円）、グアム・オセアニア行きは20,000円、東アジア行きは15,000円を割り引く。東南アジア行きでは、ビジネスクラス・プレミアムエコノミークラス利用プランを追加で15,000