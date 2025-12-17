札幌市南区の自宅に母親と妹の遺体を遺棄したとして５０代の男が逮捕された事件で、妹の上半身に複数の切り傷や刺し傷があったことが分かりました。（山岡記者）「西東容疑者を乗せた車が出てきました。身柄が検察庁に送られます」札幌市南区の会社員・西東英紀容疑者は１２月１１日ごろ、同居する母親のよしえさんと妹の美雪さんの遺体を自宅に放置し、遺棄した疑いが持たれています。 警察によりますと、よしえさんの手首には