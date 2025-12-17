エドアルド・キヨッソーネの著名な版画・西郷隆盛肖像。キヨッソーネは西郷に会ったことはなく、西郷の没後、弟の西郷従道といとこの大山巌をモデルに描いたといわれる（町田 明広：歴史学者）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]西郷隆盛の誕生と呼称2025年1月から連載を始めた「幕末維新史探訪2025」、いよいよシリーズの最終回となるが、今回は西郷隆盛を取り上げたい。とは言っても、誰でも知っているような西郷の事績