アメリカのトランプ大統領の最側近として知られるワイルズ大統領首席補佐官がトランプ氏について「アルコール依存症のような性格だ」と語ったと報じられました。アメリカの雑誌「ヴァニティ・フェア」は16日、トランプ政権のワイルズ大統領首席補佐官のインタビューに基づく記事を公開しました。記事の中でワイルズ氏はトランプ氏を「アルコール依存症のような性格だ。自分に出来ないことは何もないと考えて行動する」と評していま