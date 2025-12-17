宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１７日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターで予定していた主力ロケット「Ｈ３」８号機の打ち上げを直前に中止した。ＪＡＸＡは「設備系に異常が発生したため」とし、原因調査を進めている。８号機の打ち上げは同日午前１１時１１分に予定されていた。８号機は、内閣府の測位衛星「みちびき」５号機を搭載している。打ち上げは当初、今月７日に予定されていたが、ロケットの姿勢や速度を測