NTTと愛知県がんセンターは12月16日、臨床試験のDX（デジタルトランスフォーメーション）を共同で推進する取り組みを開始することを発表した。この取り組みは、がん治療におけるドラッグラグ / ロスの解消と地域医療への貢献を目的としているという。NTTグループのICT・データ連携技術と、愛知県がんセンターの臨床試験分野における知見を組み合わせることで、電子的な説明および同意取得や症状報告のデジタル化、電子カルテシステ