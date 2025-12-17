ボーイズグループCORTIS（コルティス）のマーティンが、魅力的な歌声と音楽に対する信念でファンの心を掴んだ。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かすマーティンは12月16日に公開されたYouTubeチャンネルKBS Kpopの『リムジンサービス』に出演した。マーティンはCORTISのデビューアルバム収録曲『Lullaby』で動画のオープニングを飾った。続いてエド・シーラン『Thinking Out Loud』、イ・ジョク『I didn’t know yet』、B