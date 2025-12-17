たらこスパゲティ専門店「東京たらこスパゲティ」は、12月17日から冬季メニュー3品の販売を全店で開始した。取扱い商品は、「削りたてチーズの雪山たらこスパゲティ」、「4種のたらことお出汁のスパゲティ」、「たらこと生クリームの濃厚ソース」の3種。2023年に初登場した「削りたてチーズの雪山たらこスパゲティ」は、ふわふわな削りたてチーズが山のようにスパゲッティを覆うビジュアルと、溶けだしたチーズのクリーミーな味わ