あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「喫茶店」の略語は？「喫茶店」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「茶店（さてん）」でした！喫茶店とは、コーヒー・紅茶などの飲み物や、軽食を出す飲食店・カフェのこと。ちなみに、同じ漢字で「茶