米「ＦＯＸスポーツ」は１６日（日本時間１７日）、ヤンキースが狙うべきＦＡ３選手を進言。ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している村上宗隆内野手（２５）がそのうちの１人として名を連ねた。「ＦＯＸスポーツ」は、ヤ軍と同じア・リーグ東地区のオリオールズがメッツからアロンソを獲得、今季リーグ王者となったブルージェイズも積極的にＦＡ選手との契約を狙っていることなどを指摘した上で