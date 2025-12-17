今春のドバイ・ターフでロマンチックウォリアーを破るなど、記憶に残る活躍を見せた７歳馬の引退、種牡馬入りに、ＳＮＳ上では惜別のエールが送られている。先週の香港マイル２着が現役ラストランとなったソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）。けい養先は、池江調教師が１６日、北海道日高町のブリーダーズスタリオンステーションに決定したと明かした。マイル中心に活躍しながら、父ルーラーシ