あなたは読めますか？突然ですが、「普請」という漢字読めますか？現代ではあまり聞かれない言葉ですが、建築や土木の分野、あるいは古い小説などでは見かけることがあります。読み方を正確に答えられる方は少ないかもしれません。気になる正解は……「ふしん」でした！「普請」という言葉は、もともとは「広く人々に頼んで土木建築の仕事を行わせる」という意味があり、特に近世では「家屋の建築や修理」を指すようになりました。