あなたは読めますか？突然ですが、「逝去」という漢字読めますか？ニュースなどで見聞きすることが多い言葉ですが、厳粛な場面で使われるため、正確な読み方を覚えておきたいですね。気になる正解は……「せいきょ」でした！「逝去」とは、「人の死を表す尊敬語」で、特に目上の人や社会的地位の高い人が亡くなった場合に用いられます。例えば、「会長の逝去の報に接する」「先月、〇〇氏が逝去されました」のように、弔いの場で使