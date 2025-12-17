JRAは17日、菅原明良（24＝美浦・高木）が21日から美浦・フリーになると発表した。菅原明は19年3月にデビューし、JRA通算394勝をマーク。うち重賞はG1初制覇となった24年宝塚記念（ブローザホーン）を含め、13勝している。◇菅原明良（すがわら・あきら）2001年（平13）3月12日生まれ、千葉県船橋市出身の24歳。19年3月に美浦・高木厩舎所属でデビュー。同年4月20日福島6Ｒ（タイキダイヤモンド）で初勝利。21年東京新聞杯