ベネズエラ沖を航行する石油タンカーの衛星写真＝11月14日（2025PLANETLABSPBC提供・ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、ベネズエラを出入りする制裁対象の石油タンカーについて「全面封鎖」を命じると交流サイト（SNS）に投稿した。ベネズエラが米軍の艦艇により「完全に包囲されている」と主張。対象となるタンカーの出入港を阻止する構えで、軍事的圧力を一層強めた。反米マドゥロ政権は「外国