元AKB48研究生が、家トレで鍛え上げたという驚異の腹筋とフィットネスコンテスト時の写真を披露し、スタジオから驚きの声があがった。【映像】元AKB48研究生のバキバキ腹筋＆美ボディ他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#3が、12月16日に配信された。番組内の“メシウマ新入社員”として登場したの