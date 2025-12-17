11月の貿易統計でアメリカ向けの輸出額は8.8％のプラスと、8か月ぶりに増加に転じました。“トランプ関税”の影響が和らぎつつあります。財務省が発表した11月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、3223億円の黒字となりました。黒字となるのは5か月ぶりです。特にアメリカ向けの輸出は今年3月以来、8か月ぶりに増加に転じ、前年同期比で8.8％増えました。“トランプ関税”によって今年度上半期は20％