相続放棄はデメリットもあるので、必ずしも逃げ得にはなりません。（c）Getty Images 亡くなった家族の借金などを相続したくないなら、「相続放棄」を行いましょう。家族が亡くなったことを知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをすれば、借金などを相続せずに済みます。相続放棄をすれば、被相続人（亡くなった人）の借金を返済する義務を負いません。そのため、「逃げ得」だと言われることもあるようですが、それは誤解です