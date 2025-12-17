お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（31）が16日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）で、飲食店の“ルール”について語った。番組では「ラストオーダー1分前で平気で入店する人に引っかかる」とのテーマでトークを展開。お笑いタレント・永野は「入ったことはありますよ、だけど基本的には入店は遠慮しちゃいますね」と告白。「急いじゃうというか、1人だったらいいけど、人といた